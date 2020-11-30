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بومبيو يبحث مع البرهان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

البرهان وبومبيو
البرهان وبومبيو - لقاء سابق
اقتصاد السودان

بومبيو يبحث مع البرهان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

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العربية.نت، وكالات

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بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، الترتيبات المتصلة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة.

نازحون من تيغراي شمال إثيوبيا (أرشيفية- رويترز)
نازحون من تيغراي شمال إثيوبيا (أرشيفية- رويترز)
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وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من وزير الخارجية الأميركي، تناول العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف مجلس السيادة أن الاتصال تناول ما تشهده جمهورية إثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.

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