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حلف الأطلسي يدعو بايدن لقمة بعد تنصيبه رئيسا لأميركا

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ
جو بايدن

حلف الأطلسي يدعو بايدن لقمة بعد تنصيبه رئيسا لأميركا

قادة الحلف سيشاركون في القمة التي لم يتقرر موعدها بعد

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بروكسل - فرانس برس 

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دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إلى قمة في بروكسل "مطلع العام المقبل" بعد تنصيبه، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الاثنين.

وقال الأمين العام إن "الموعد المحدد لم يتقرر بعد. لكن ستكون هناك قمة للحلف الأطلسي. وبالطبع جميع قادة الحلف سيكونون هناك".

وفي 9 نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن كل شيء لن يتغير في عهد الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، لكن كثيراً من الأمور ستتحسن، بحسب وكالة رويترز.

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واشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً من أن ألمانيا تتقاعس عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المئة من الناتج الاقتصادي، وفقاً لتفويض حلف شمال الأطلسي.

وذكر ماس أنه لا يعتقد أن هدف الإنفاق سيكون موضع تركيز في عهد بايدن بقدر ما كان في عهد ترمب، موضحا أن الجدل حول الإنفاق الدفاعي لن ينتهي في عهد بايدن، لكنه سيجري بأسلوب مختلف.

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