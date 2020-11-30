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إثيوبيا.. زعيم قوات تيغراي المتمردة يؤكد مواصلة القتال

قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي دبرصيون جبر ميكائيل
قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي دبرصيون جبرميكئيل
نزاع إثيوبيا

إثيوبيا.. زعيم قوات تيغراي المتمردة يؤكد مواصلة القتال

قال إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات إثيوبيا

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أديس أبابا، نيروبي - رويترز 

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أكد زعيم قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم الاثنين، أنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

وذكر دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لرويترز في رسالة نصية، أن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

ومن جانبها، قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إن الحكومة لا تهتم بالرد على "أوهام عصبة إجرامية".

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ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية، لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.

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