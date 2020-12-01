  • مباشر
اللغة

استثمارات قطر بتركيا تثير انزعاجا متزايدا.. وهكذا رد أردوغان

Turkish President Tayyip Erdogan meets with Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani in Ankara, Turkey, November 26, 2020. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.
أردوغان خلال استقباله لأمير قطر في أنقرة في 26 نوفمبر
أردوغان وحزبه

استثمارات قطر بتركيا تثير انزعاجا متزايدا.. وهكذا رد أردوغان

النيابة في أنقرة تفتح تحقيقاً مع نائب بتهمة "إهانة" الحكومة والجيش بسبب اعتراضه على بيع منصع عسكري لقطر

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فتحت السلطات في تركيا تحقيقاً مع البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، على خلفية اتهامه الحكومة ببيع الجيش التركي لصالح قطر، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

النائب علي ماهر بشارير
النائب علي ماهر بشارير

وأعلنت النيابة العامة في أنقرة أنها فتحت تحقيقاً ضد بشارير بتهمة "إهانة الحكومة التركية والمنظومة العسكرية علانية"، وذلك بموجب المادة 301 من القانون التركي.

وكان بشارير قد أثار ضجة بسبب تصريحاته التي انتقد فيها بيع مصنع Tank Palet التركي لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطر.

في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الاستثمارات القطرية الأخيرة "مؤشر على الثقة باقتصاد بلادنا"، مشدداً على أن "استثمارات" الدوحة في تركيا لا تعني أنها تسيطر على البلاد.

مبنى بورصة اسطنبول
مبنى بورصة اسطنبول
محامٍ تركي: سنحاسب أردوغان على بيع أسهم ببورصة إسطنبول لقطر أسواق اقتصاد تركيا محامٍ تركي: سنحاسب أردوغان على بيع أسهم ببورصة إسطنبول لقطر

جاء ذلك في معرض رده على انتقادات المعارضة لاستحواذ قطر على 10% من بورصة إسطنبول خلال الزيارة الأخيرة للأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف أردوغان في خطاب متلفز عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن حصة صندوق الثروة السيادي التركي من بورصة إسطنبول عقب الاتفاقية الأخيرة مع قطر عادت إلى نسبتها قبل عام والبالغة 80.6%.

وأشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار هو "مؤسسة دولية لديها استثمارات بأكثر من 400 مليار دولار في أكثر من 40 دولة حول العالم بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة". وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك 10.3%من بورصة لندن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
هيئة السوق السعودية تحيل 22 مستثمرا للنيابة.. مخالفات بـ1.3 مليار ريال هيئة السوق السعودية تحيل 22 مستثمرا للنيابة.. مخالفات بـ1.3 مليار ريال
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

قبل أن تذهب

هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني
هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني

اكتشف المزيد