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أذربيجان تدخل إقليماً ثالثاً محيطاً بكاراباخ سلّمته أرمينيا

A truck loaded with firewood and other items is seen on a road in the town of Lachin (called Berdzor by the Armenians) as smoke rises from a burning house set on fire by departing residents on November 30, 2020. Armenia is to hand back the Lachin district to Azerbaijan by December 1 as part of a peace deal that ended six weeks of fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh.
من إقليم لاتشين
أرمينيا و أذربيجان

أذربيجان تدخل إقليماً ثالثاً محيطاً بكاراباخ سلّمته أرمينيا

كان إقليم لاتشين، ومثله إقليما اغدام وكالباجار الذين سلّما مؤخراً، يشكل منطقة عازلة تحيط بناغورنو كاراباخ

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العربية.نت – وكالات

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أعلن الجيش الأذربيجاني الثلاثاء أنّ قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا والمجاور لناغورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان إن "وحدات من الجيش الاذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر" تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية موسكو.

وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما اغدام الذي سلّم في 20 نوفمبر وكالباجار الذي سلّم في 25 نوفمبر، يشكل منطقة عازلة تحيط بناغورنو كاراباخ ذي الغالبية الارمينية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.

سكان لاتشين يحرقون منازلهم قبل تركها
سكان لاتشين يحرقون منازلهم قبل تركها

وفي ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع برعاية موسكو وفيما كان الوضع الميداني كارثياً بالنسبة الى الأرمينيين، تعهّدت يريفان تسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.

وسيطرت القوات الاذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية سبتمبر وأسفرت عن آلاف القتلى.

وانتشر نحو 2000 جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممرّ يربط أرمينيا بكاراباخ.

جنود روس في لاتشين
جنود روس في لاتشين

وتوقفت القتال الذي استمر ستة اسابيع في الاقليم المتنازع عليه بعد التوصل الى اتفاق سلام بوساطة روسية وقع عليه الخصمان المتحاربان في 9 نوفمبر.

وبموجب الاتفاق استعادت أذربيجان مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطر عليها الانفصاليون الأرمينيون لمدة ثلاثة عقود.

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ونص الاتفاق ايضاً على تبادل أسرى وجثامين المقاتلين الذين قضوا في المعارك.

وقال وسيط الجمهورية في كاراباخ أرتاك بغلاريان الأسبوع الماضي إن هناك ما بين 50 و60 جندياً أرمينيا أسرى لدى أذربيجان.

كما أعلنت السلطات الأرمينية أن أكثر من 2300 عسكري قضوا في المعارك، في حين لم تكشف باكو عن خسائرها البشرية.

وأشرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تبادل جثث لمحاربين قتلى تحت حماية قوة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة.

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