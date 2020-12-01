  • مباشر
اللغة

اجتماعات سرية بين تركيا وإسرائيل.. تصحيح العلاقات يلوح

بعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا.. إلى أين تتجه العلاقات؟
علما إسرائيل وتركيا

اجتماعات سرية بين تركيا وإسرائيل.. تصحيح العلاقات يلوح

المصادر أكدت أن الوفود والمفاوضات بين تركيا وإسرائيل مازالت مستمرة

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

في إطار جهود أطلقتها تركيا لتصحيح العلاقات، أجرى جهاز المخابرات التركي محادثات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، حيث جرت اجتماعات في الأسابيع الأخيرة مع هاكان فيدان، رئيس المخابرات الذي مثل تركيا في واحد منها على الأقل.

بندر بن سلطان: لماذا لم تطرد تركيا سفير إسرائيل؟ السعودية بندر بن سلطان: لماذا لم تطرد تركيا سفير إسرائيل؟

فقد كشف أحد المصادر لموقع "المونيتور"، أن الوفود والمفاوضات بين تركيا وإسرائيل مازالت مستمرة، إلا أنه لم يخض في التفاصيل.

مرحلة جديدة وإعادة سفراء

وتعتقد المصادر أن فيدان كان عقد عدة اجتماعات مماثلة في الماضي، لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في كثير من الملفات بينها سوريا وليبيا، إلا أن المعلومات أكدت أن الجولة الأخيرة كانت تهدف تحديداً إلى رفع مستوى العلاقات إلى مرحلة جديدة وإعادة السفراء.

بدورها، اعتبرت جاليا ليندنشتراوس الباحثة في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، أن هناك فرصة سانحة لطي صفحة الخلافات بين البلدين.

قوات من الجيش التركي
قوات من الجيش التركي

واعتقدت أنه سيكون من مصلحة كلتا الدولتين عدم المبالغة في معنى خطوة إعادة السفراء، نظرا لأن العلاقات لم يتم تخفيضها في عام 2018، فهي من وجهة نظر البروتوكول الدبلوماسي خطوة بسيطة، بحسب تعبيرها.

تدهور كبير

وكانت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب قد تدهورت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية في عام 2010، عندما داهمت الأخيرة أسطولاً تركياً للإغاثة الإنسانية متجهاً إلى قطاع غزة.

وإثر الهجوم، طردت تركيا سفير إسرائيل، واستدعت سفيرها، وانسحبت من مناورات حربية مشتركة مع تل أبيب.

قوات من الجيش الإسرائيلي
قوات من الجيش الإسرائيلي

وبينما توقفت المبيعات العسكرية الإسرائيلية لتركيا، أثبتت العلاقات التجارية الأخرى صلابتها ومرونتها، وتواصلت كالمعتاد، حيث بلغ التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وتركيا، أكثر من 4.2 مليار دولار في العام 2019، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الإسرائيلية في فبراير/شباط 2020.

وتحسّنت العلاقات قليلاً بعدما قررت تركيا تزويد إسرائيل بمعدات طبية في أبريل/نيسان الماضي، تشمل كمامات الوجه والمآزر الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق "الجهات الرسمية"

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد