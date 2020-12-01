  • مباشر
اللغة

شبح العقوبات يقترب.. تركيا: مستعدون للحوار مع اليونان

اليونان تركيا
اليونان تركيا

شبح العقوبات يقترب.. تركيا: مستعدون للحوار مع اليونان

أنقرة: تحديد موعد لإجراء محادثات بين البلدين أصبح ممكناً بعد تعليق عمل سفينة "أوروتش ريس" في شرق المتوسط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع اقتراب القمة الأوروبية وتلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات ضد أنقرة، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة. وفق ما نقلت عنه صحيفة إيكاثميريني اليونانية.

إيران تنقل أسلحة إلى البحرين.. الخليج العربي إيران تنقل أسلحة إلى البحرين.. "الأطلسي" يكشف أدلة

وقال تشاووش أوغلو إن تحديد موعد لإجراء محادثات بين البلدين أصبح ممكنا بعد تعليق عمل سفينة "أوروتش ريس" في شرق المتوسط.

كان حلف الناتو، اعتبر أن انسحاب سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" من مياه قبرص قبل عشرة أيام من انعقاد القمة الأوروبية، مؤشرا إيجابيا يساعد على تخفيف التوتر.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن القمة ستراجع العلاقات مع تركيا وفق شروط خفض التوتر والدخول في حوار بنَّاءٍ.

وقال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، "لا نزال نشعرُ بالقلق إزاء الوضع في شرق المتوسط حيث نواصلُ السعيَ من أجل تفادي الصدام في المنطقة. وأعتقد أن انسحابَ السفينة "أوروتش رَيِّس" إلى مينائِها في تركيا يساعد على تخفيفِ التوتر والتقدم نحو اتفاقِ تفادي الصدام بين القطعِ الحربية".

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(فرانس برس)
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(فرانس برس)

كانت وكالة بلومبيرغ، أفادت أمس الاثنين بأن بيانات موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع السفن أظهرت أن سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" عادت إلى ميناء أنطاليا جنوب البلاد.

في الوقت نفسه، أوضح السياسي النرويجي أنه لا يزال قلقاً حيال الموقف، مشيراً إلى أنه طرح مزيداً من المقترحات مؤخراً حول كيفية تقليل مخاطر وقوع حوادث بين القوات المسلحة اليونانية والتركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو! خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو!
حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق "الجهات الرسمية"

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد