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فرنسا: هجمات الحوثي على السعودية إيرانية بالوكالة

شظايا خزان أرامكو
من شظايا مقذوف الحوثي- أرشيفية

فرنسا: هجمات الحوثي على السعودية إيرانية بالوكالة

الخارجية الفرنسية: الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد

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دبي - العربية.نت

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أكدت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن هجمات الحوثيين على السعودية تناقض القانون الدولي، وهي هجمات إيرانية بالوكالة.

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وقالت الناطقة باسم الخارجية لـ"العربية"، إن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد.

كما أضافت "نتابع الوضع بين أميركا وإيران بقلق، لأنه يحمل مخاطر على الأمن الإقليمي"، مؤكدة "دعوتنا إلى ضبط النفس لقيت صدى لدى الإيرانيين فلم يدعُ أحد هناك إلى انتقام فوري".

وأوضحت أن عودة إيران إلى اتفاق فيينا شرط ضروري، كي تُعيد إدارة بايدن النظر به، وقالت "اتفاق فيينا أساسي كي لا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي".

كما أكدت أنه يجب توسيع اتفاق فيينا ليشمل وقف البرامج الصاروخية لإيران.

وفي الشأن التركي، قالت خارجية باريس يجب على تركيا أن تكون جاراً مسؤولاً بالأفعال لا بالأقوال.

كذلك قالت إن "الإسلام جزء من تاريخنا وهويتنا ونكِنُّ له احتراماً عميقاً".

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