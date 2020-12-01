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كورونا يصيب رئيس حركة حماس في قطاع غزة

يحيى السنوار

كورونا يصيب رئيس حركة حماس في قطاع غزة

الناطق باسم الحركة في غزة: الوضع الصحي العام ليحيى السنوار جيد

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غزة (الأراضي الفلسطينية) - فرانس برس

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أعلن الناطق باسم حركة حماس، الثلاثاء، تشخيص إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي في القطاع، الذي شهد مؤخراً ارتفاعاً في أعداد الإصابات.

وبحسب الناطق باسم الحركة في قطاع غزة، حازم قاسم، فقد أظهرت "نتيجة الفحص الذي أجراه" السنوار، الثلاثاء، أنه مصاب.

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كما أكد قاسم أن الوضع الصحي العام للسنوار "جيد، ويمارس مهامه كرئيس للحركة في القطاع داخل غرفة العزل الطبي وضمن إجراءات الوقاية والسلامة".

وأحصى قطاع غزة منذ اكتشاف أول الإصابات المحلية بالفيروس في أغسطس وحتى صباح الثلاثاء 21461 إصابة و111 وفاة.

يشار إلى أنه سبق أن أصيبت شخصيات سياسية فلسطينية بارزة بالمرض الذي أودى في 11 نوفمبر الماضي بحياة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي كان يعالج في القدس.

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فلسطينيون ينتظرون عند معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (أرشيفية من فرانس برس)

كذلك أعلنت حركة حماس عن إصابة نائب المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، بالفيروس.

وحذرت جهات طبية وسياسية في قطاع غزة الأسبوع الماضي من أن الوضع الصحي بدأ "يخرج عن السيطرة".

من جهته، أكد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أحمد الجدبة، لفرانس برس في وقت سابق، أن "الوضع كارثي، الفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة".

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