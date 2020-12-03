أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حليف أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ، سيزور باكو عاصمة أذربيجان يوم 9 ديسمبر الحالي.

ومن جانبها، كشفت أذربيجان، الخميس، أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك التي استمرت ستة أسابيع بين قواتها والانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ، الذي أعلنه الانفصاليون الموالون لأرمينيا جمهورية.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقتل "2783 جندياً من القوات المسلحة الأذربيجانية في الحرب" التي بدأت في نهاية سبتمبر. ولم تعلن باكو من قبل عن خسائرها العسكرية، ولم تذكر سوى حصيلة للضحايا المدنيين الأذربيجانيين لهذا النزع.

هذا وبعد فشل مساعي تركيا في توطينهم في أذربيجان، عادت دفعات جديدة من المرتزقة الذين يعملون لحساب أنقرة إلى الأراضي السورية، قادمين من أذربيجان، حيث رفضت الحكومة الأذرية إبقاءهم في ناغورنو كارباخ، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

يشار إلى أن تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان، بلغ 2580 مرتزقاً، عاد منهم 900 بعد رفض الحكومة الأذربيجانية التوطين، كما كان 342 مقاتلا عادوا سابقاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

وكانت حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر أيلول الفائت، بلغت 293 قتيلاً، بينهم 225 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

ومطلع نوفمبر، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقاً برعاية روسيا يضع حداً لأسابيع من المواجهات الدامية في ناغورنو كاراباخ، المنطقة الانفصالية الأذربيجانية ذات الغالبية الأرمينية.