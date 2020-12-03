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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

إزمير
من الدمار الذي خلفه زلزال إزمير الشهر الماضي
تركيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

تتقاطع خطوط الصدع في تركيا، وتعرضت لهزتين قويتين هذا العام، الأولى بمدينة إزمير الساحلية الغربية، ما أسفر عن مقتل 117 شخصًا، والأخرى بمقاطعة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً

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إسطنبول (تركيا) - أسوشييتد برس

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قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا والمسح الجيولوجي الأميركي، الخميس، إن زلزالا بقوة 5.0 درجات ضرب منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا.

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وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار من الزلزال الذي ضرب على عمق 20 كيلومترا في الساعة 8:45 صباحًا (0545 بتوقيت غرينتش).

وتتقاطع خطوط الصدع في تركيا، وتعرضت لهزتين قويتين هذا العام، إحداهما ضربت مدينة إزمير الساحلية الغربية الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 117 شخصًا، والأخرى في مقاطعة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

ولقي ما لا يقل عن 17 ألف شخص مصرعهم في زلزال قوي شمال غرب تركيا عام 1999.

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