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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بكوفيد 19

Former French President Valery Giscard d'Estaing poses for a portrait in his office at his home in Paris. (Reuters)
فاليري جيسكار ديستان

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بكوفيد 19

قاد فرنسا من عام 1974 حتى 1981

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دبي - العربية.نت

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أكد قصر الإليزيه الأربعاء وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن عمر يناهز 94 عاما، فيما أعلنت أسرته أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الأسرة في بيان إنّ "فاليري جيسكار ديستان توفي الأربعاء 2 كانون الأول/ديسمبر في منزله في لوار إيه شير. وأن حالته الصحية تدهورت، وتوفي بسبب مضاعفات كوفيد 19"، مشيرة إلى أنّ جنازته ستكون حدثاً عائلياً خاصاً وفقاً لرغبته

هذا وكان جيسكار، الذي قاد فرنسا من عام 1974 حتى 1981، قد نقل إلى المستشفى في الآونة الأخيرة

وهو معروف بقيادته عملية تحديث للمجتمع الفرنسي خلال رئاسته، والتي شملت السماح بالطلاق برضا الطرفين وتقنين الإجهاض، كما أنه كان أحد مهندسي الاندماج الأوروبي.

فاليري جيسكار ديستان
فاليري جيسكار ديستان

كما انتخب جيسكار رئيسا وعمره 48 عاما، وسعى لتحرير الاقتصاد والتوجهات الاجتماعية. غير أنه خسر محاولة للفوز بولاية جديدة أمام الاشتراكي فرانسوا
ميتران.

وفي أوروبا، أقام جيسكار علاقات وثيقة مع مستشار ألمانيا الغربية سابقا هيلموت شميت، حيث وضعا معا أسس توحيد العملة الأوروبية.

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