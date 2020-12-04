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وفيات كورونا في العالم 1.5 مليون.. بمعدل 10 آلاف يومياً

Relatives wearing protective gear tie up the dead body of a victim who died from the COVID-19 coronavirus before the burial at a graveyard in New Delhi on May 10, 2020.
دفن أحد المتوفين بكورونا في الهند
فيروس كورونا

وفيات كورونا في العالم 1.5 مليون.. بمعدل 10 آلاف يومياً

جرى تسجيل نصف مليون وفاة بكورونا في الشهرين الماضيين فقط مما يشير إلى استمرار شدة الوباء

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العربية.نت – وكالات

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توفي أكثر من 1.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا من أصل حوالي 65 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعدادين وضعتهما وكالتي "فرانس برس" و"رويترز" أمس الخميس.

وأحصت "فرانس برس" ما مجموعه 1,500,038 وفاة من أصل 64,774,705 إصابات في العالم منذ الإعلان عن أولى الإصابات في الصين في ديسمبر الماضي.

وبين مناطق العالم، تسجل أميركا اللاتينية والكاريبي أعلى حصيلة للوباء تبلغ 452,263 وفاة، تليها أوروبا (430,060 وفاة) ثم الولايات المتحدة وكندا (286,946 وفاة).

نقل مصاب بكورونا للمستشفى في وارسو
نقل مصاب بكورونا للمستشفى في وارسو

وسجل منذ 24 نوفمبر متوسط وفيات يومية يزيد عن عشرة آلاف وفاة، وهو مستوى لم يسجل من قبل.

ووقعت أكثر من نصف الوفيات المسجلة خلال الأيام السبعة الأخيرة في أوروبا (36446) التي تشهد موجة ثانية من الوباء.

ودول المنطقة الأكثر تضرراً جراء الفيروس هي إيطاليا (5017 وفاة) وروسيا (3515) وبولندا (3220) وفرنسا (3198) والمملكة المتحدة (3116).

العناية بمصابة بكورونا في أحد مستشفيات شيكاغو في الولايات المتحدة
العناية بمصابة بكورونا في أحد مستشفيات شيكاغو في الولايات المتحدة

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم منذ بدء تفشي الوباء (274,577)، تليها البرازيل (174,515) ثم الهند (138,648).

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وتسجل أعلى نسبة وفيات من أصل عدد السكان الإجمالي في بلجيكا (146 وفاة لمئة ألف نسمة)، ثم البيرو (109) وإسبانيا (98) وإيطاليا (96) ومقدونيا الشمالية (89).

وفي الأيام السبعة الأخيرة سجلت أكثر من ثلثي حالات الإصابة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

ويمكن تبرير الزيادة في الإصابات بتكثيف عدة دول فحوص الكشف. وبالرغم من هذه الزيادة، لا يتم على الأرجح رصد قسم كبير من المصابين الأقل خطورة أو الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وبحسب "رويترز" يتم تسجيل حالة وفاة واحدة كل تسع ثوان في المتوسط الأسبوعي. وجرى تسجيل نصف مليون وفاة بكورونا في الشهرين الماضيين فقط، مما يشير إلى استمرار شدة الوباء.

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