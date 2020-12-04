  • مباشر
اللغة

بومبيو: هناك من يدعو لمهادنة إيران.. وعلى إدارة بايدن التحلي بالحكمة تجاه سلوك طهران

مايك بومبيو - فرانس برس
بومبيو
نووي إيران

بومبيو: هناك من يدعو لمهادنة إيران.. وعلى إدارة بايدن التحلي بالحكمة تجاه سلوك طهران

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال ​وزير الخارجية​ الأميركي، مايك بومبيو، إن "نظام إيران يرهب شعبه ويروّج للإرهاب في العالم"، لافتاً إلى أن "حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسياً واقتصادياً"، مضيفاً أن هناك من يدعو لمهادنة إيران وعلى إدارة بايدن التحلي بالحكمة تجاه سلوك طهران.

ولفت بومبيو، خلال منتدى حوار المنامة، إلى أنهم قتلوا "قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، لنظهر لإيران الخط الأحمر". وشدد على أنهم انتهجوا "مقاربة مختلفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك دول ستنضم لعملية السلام مع إسرائيل"، مؤكداً أن "معظم الدول أصبحت تصنف حزب الله منظمة إرهابية".

واعتبر بومبيو أن على إيران أن تتصرف كبلد طبيعي بعيداً عن سلوكها الخبيث، مضيفاً أن دعم إيران لنظام الأسد هجّر الكثير من الشعب السوري.

نسبة تخصيب 20%

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن إيران وصلت لنسبة تخصيب 20%، ما يعني انتهاكاً للاتفاق النووي.

وأضاف أن إيران تسعى بشدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بفضل حملة الضغط التي مارسناها عليها، متابعاً: "علينا التصدي لميليشيات إيران التي هي من نواقص الاتفاق النووي".

اتفاقيات سلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن واثقة من أن دولاً أخرى ستوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وقال في كلمته: "قمت بزيارة إلى إسرائيل وكان لي لقاءات ثنائية مع نظيري الإسرائيلي ناقشنا خلالها اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.. كان هناك اتفاقيات قديمة في العام 1973... يرى الناس هذا الأمر على أنها إنجازات رائعة".

وأضاف: "تحركاتنا جاءت لأننا كنا متأكدين من أن هذا الأمر سيجلب السلام والازدهار والمستقبل الأفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، وأيضاً للفلسطينيين".

وتابع: "يجب أن نطبق السياسات التي ترتكز على الواقع وليس على الافتراضات".

وأوضح بومبيو أن "حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية هي أدوات إيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات من الميليشيات العراقية"، على حد قوله.

وأوضح أن دعم إيران لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، هجَّر الكثير من الشعب السوري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول
أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا

الأكثر قراءة

بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
أكثر من 100 فرصة.. تكشف أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة

قبل أن تذهب

صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟
صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟

اكتشف المزيد