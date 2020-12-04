الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة
طالب بالتنسيق مع الفلسطينيين بشأن جائحة كورونا
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق بشأن جائحة كورونا.
وقال غانتس في رسالة مصورة وزعها مكتبه موجها كلامه للفلسطينيين: "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات".
وأضاف: "سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات – وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق السلطة".
وتابع غانتس: "سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة، منها مناطق صناعية مشتركة، ومشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة، شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري".
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