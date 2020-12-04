دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق بشأن جائحة كورونا.

وقال غانتس في رسالة مصورة وزعها مكتبه موجها كلامه للفلسطينيين: "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات".