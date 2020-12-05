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باباجان عن المسؤولين الأتراك: "فقدوا الإحساس"

FILE PHOTO: Turkey's Deputy Prime Minister for the Economy Ali Babacan answers a question at a news conference during the IMF spring meetings in Washington April 17, 2015. REUTERS/Gary Cameron/File Photo
زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض علي باباجان
أردوغان وحزبه

باباجان عن المسؤولين الأتراك: "فقدوا الإحساس"

زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم": اقتصادنا منهار، والمواطن جائع. ما دام لديكم المال، لماذا تصرون على جمع التبرعات من الشعب؟

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دبي – العربية.نت 

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انتقد زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض علي باباجان، التصريحات التي أدلى بها رجب طيب أردوغان في المؤتمر العام للأمم المتحدة، حيث قال الرئيس التركي: "نسعى لتقديم مساعدات مادية للبلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب الوباء".

ورد باباجان على تصريحات أردوغان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزبه في مدينة دوزجه الجمعة، وقال: "أفرغوا خزانة الدولة، ولكنهم يجدون المصادر المالية لمصاريفهم الخاصة".

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وأضاف: "يقولون إنهم يسعون لمساعدة البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، ولكن عندما يأتي الدور إلى شعبنا لا يقدمون له المساعدة، بل يوزعون أرقاماً ليجمعوا التبرعات من الشعب. يمكننا أن ندرك أنهم فقدوا الإحساس".

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وتابع: "اقتصادنا منهار، والمواطن جائع. ما دام لديكم المال، لماذا تصرون على جمع التبرعات من الشعب؟ لماذا تلاحقونهم بالضرائب واحدة تلو الأخرى؟".

وانتقد باباجان الانتشار الكبير للفيروس في أنحاء تركيا، والارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات، قائلاً "أنتم من لم يلتزم بالتدابير، وليس الشعب. أنتم من أغلقتم أذانكم لكل من قدم لكم النصيحة. إن خسارتنا لهذا العدد الكبير في الأرواح، والانتشار السريع للفيروس، مصدره سياساتكم الخاطئة فقط. لا داعي للبحث عن مصدر أخر".

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