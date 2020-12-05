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أطباء إسطنبول: الوباء انتقل من المدينة لجميع مناطق الأناضول

A nurse and a doctor take care of a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at an intensive care unit of the Medicana International Hospital in Istanbul, Turkey, April 14, 2020. Picture taken April 14, 2020. REUTERS/Umit Bektas
أطباء يعتنون بمصاب بكورونا في أحد مستشفيات اسطنبول (أرشيفية)
فيروس كورونا

أطباء إسطنبول: الوباء انتقل من المدينة لجميع مناطق الأناضول

غرفة أطباء إسطنبول طالبت الحكومة بفرض الإغلاق الكامل لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت 

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أكدت غرفة أطباء إسطنبول، الجمعة، أن وباء كورونا انتقل من مدينة إسطنبول إلى جميع مناطق الأناضول، مطالبةً الحكومة بفرض الإغلاق الكامل لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

وأمام مستشفى "مجيدية كوي"، نظمت إدارة الغرفة الجمعة وقفة تقدير لخمسة أطباء فقدوا أرواحهم بسبب الفيروس. ورُفعت لافتات خلال الوقفة كُتب عليها "يكفي! الإغلاق الكامل هو شرط لإيقاف الموت"، كما تم رفع صور أيضاً للأطباء المتوفين. وانتهت الوقفة بعد كلمة ألقاها أعضاء في إدارة الغرفة.

من وقفة غرفة أطباء إسطنبول الجمعة
من وقفة غرفة أطباء إسطنبول الجمعة

وقال الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، عثمان كوتشوك عثمان أوغلو: "لقد تحدثنا منذ بداية انتشار الفيروس عن العيوب والأخطاء المرتكبة في إدارة الأزمة. ولم ننتقد في بداية الأمر بقسوة، لكي لا تنهار المؤسسة الصحية في البلاد. لكن هذه العيوب والأخطاء وصلت لدرجة كبيرة، حيث مع بداية الصيف ورفع التدابير من قبل الحكومة، بدا للناس وكأن الوباء قد انتهى".

وقفة سابقة للعمال الصحيين في اسطنبول في سبتمبر الماضي اعتراضاً على إدارة الأزمة
وقفة سابقة للعمال الصحيين في اسطنبول في سبتمبر الماضي اعتراضاً على إدارة الأزمة
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وأضاف: "في ظل ما نراه في المستشفيات، من امتلائها وامتلاء غرف العناية المركزة، فنحن في غرفة أطباء إسطنبول لا نطالب بإغلاق نصفي، بل بإغلاق كامل".

وتحدث عثمان أوغلو عن محاولة الحكومة التغطية على عدد أرقام الوفيات بكورونا قائلاً: "إن نشرنا للأرقام التي تأتينا من ساحة العمل، وأرقام الوفيات التي تتحدث عنها بلدية إسطنبول، فلن يعود بإمكان الحكومة التغطية وإخفاء الحقائق".

واختتم كلامه بالقول: "بدءاً من إسطنبول، فإن إدارة الوباء ضعيفة جداً في جميع أنحاء تركيا".

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