حزب الخير التركي المعارض: نتوقع انتخابات مبكرة

أعلنت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنر، أنها تتوقع حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وقالت أكشنر الأحد: "أنتظر حصول انتخابات في يونيو القادم، ويجب أن تحصل، فالفقر منتشر بحالة مفجعة".

كما أضافت في لقاء مع قناة "Karar TV"، عبر يوتيوب، أن "المواطن يريد حصول انتخابات مبكرة، ولا يريد حدوث صراعات، يريد أن تحل مشاكله".

إلى ذلك تابعت: "أولاً هذه الحكومة لا يمكنها تحمل مسؤولية هذا البلد، سيُجبرون للجوء لانتخابات، ولا أراها ستبقى حتى 2023، وثانيا، نحن أمام حكومة تدير شعباً من الفقراء، ولا يوجد أي اعتبار لأعضاء البرلمان".

وشددت أكشنر: "لا يمكنهم أن يفوزوا في انتخابات بعد اليوم. وفقاً لما أراه فإن الانتخابات ستكون في يونيو 2021، ويجب أن يحصل ذلك، لأن هناك فقرا مفجعا في البلاد".

كما أشارت إلى أن "حكومة العدالة والتنمية تخاف من الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد".

وأكدت: "نشأت مؤخراً كتلة من الناخبين المحايدين، ومعظم هؤلاء من ناخبي العدالة والتنمية السابقين"، لافتة إلى أن "خسارة الحكومة لأصوات هؤلاء ستكون مؤلمة جداً لها، وهذا ما يخافونه".