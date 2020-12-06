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موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

أردوغان ومحركه
أردوغان ومحركه

موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

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دبي - العربية.نت

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شهدت مراسم تسليم أول محرك مروحية تركي محلي الصنع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، موقفا محرجا، حيث تعطل المحرك لحظة تشغيله.

وخلال لقطات بثها التلفزيون التركي على الهواء، حاول المشاركون في الحفل تشغيل محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع، دون جدوى، ليسأل الرئيس التركي وزير دفاعه خلوصي أكار: "ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصي؟"، دون أن يتلقى الرئيس ردًا عمليًا. وفق موقع "تركيا الآن".

ونشر حساب الشؤون التركية مقطع الفيديو عبر حسابه بتويتر، وترجمه باللغة العربية.

وأضاف موقع "تركيا الآن" أن هذا الموقف "يأتي في وقت تروِّج فيه تركيا لنفسها على أنها واحدة من مُصنِّعي ومُصدِّري الصناعات العسكرية عالميًّا، فيما تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسة أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية".

وأكد أردوغان خلال الحفل أنه على الرغم من أن هناك من يحاول تقويض الصناعة الدفاعية لتركيا من خلال مصنع «Tank Pallet»، فإن بلاده لن تتخلى عن هذا الهدف أبدًا.

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