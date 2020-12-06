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وزير خارجية إسرائيل: اتفاقيات إبراهيم مرشحة للاتساع

وزير خارجية إسرائيل أشكنازي
وزير خارجية إسرائيل أشكنازي

وزير خارجية إسرائيل: اتفاقيات إبراهيم مرشحة للاتساع

وزير خارجية إسرائيل: يجب إدراك حجم التهديدات الإيرانية في المنطقة

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ضرورة إدراك حجم التهديدات الإيرانية في المنطقة، مشددا على أهمية اتفاقات السلام لمستقبل المنطقة.

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إلى ذلك، قال أشكنازي خلال كلمته عن بعد في جلسات حوار المنامة، إن اتفاقيات إبراهيم ليست ناديا مغلقا، وهي مرشحة للاتساع، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات لا تأتي على حساب الفلسطينيين.

وأضاف: "الاتفاق النووي في عام 2015 تسبب في جعل إيران تنشر الخراب والدمار والبؤس في المنطقة"، مشددا على ضرورة "إدراك التهديدات الإيرانية في المنطقة".

وأوضح أشكنازي أن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين نقطة مهمة في المنطقة، وهي رمز أفضل للمستقبل.

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