أرمينيا: تهديد بالعصيان المدني إذا لم يتنح رئيس الوزراء

خرج عشرات المحتجين إلى شوارع العاصمة الأرمينية، الثلاثاء، مطالبين باستقالة رئيس وزراء البلاد بسبب تعامله مع الصراع مع أذربيجان حول ناغورنو كاراباخ.

يدعو ساسة وأنصار المعارضة في أرمينيا رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، للتنحي منذ وقع اتفاقا للسلام، وضع حدا لقتال دام 44 يوما حول المنطقة الانفصالية، لكنه تضمن تنازلات إقليمية لأذربيجان.

السبت، حذرت أحزاب المعارضة باشينيان من أن العصيان المدني سيعلن في أنحاء البلاد إن لم يقدم استقالته بحلول ظهر الثلاثاء. كان رئيس الوزراء قد رفض التنحي، ودافع عن اتفاق السلام باعتباره كان صعبا، لكنه ضروري ومنع أذربيجان من اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ بالكامل.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ - فرانس برس من إقليم كاراباخ 21 أكتوبر 2020 - فرانس برس

قطع المحتجون الثلاثاء لفترة قصيرة حركة المرور في شوارع مختلفة من يريفان العاصمة، وأوقفوا حركة القطارات في واحدة من محطات مترو الأنفاق في المدينة أيضا. تعين وقف حركة المترو نتيجة لذلك حتى إشعار آخر، وفقا للمتحدثة باسم مترو أنفاق يريفان، تاتيف خشتريان، لأسوشييتد برس.

هتف المتظاهرون "أرمينيا بلا نيكول" و"نيكول، ارحل!" وألقت الشرطة القبض على بضع عشرات من المحتجين. وخرجت احتجاجات مشابهة في مدن أرمينية أخرى. وألقت الشرطة القبض على 81 محتجا في يريفان، و7 محتجين في ارارات.

وانضمت الكنيسة الرسولية الأرمينية الثلاثاء لدعوات المعارضة بتنحي باشينيان. وحث رئيس الكنيسة باشينيان على الاستقالة في بيان، قائلا إن الخطوة "ستمنع وقوع اضطرابات في الحياة العامة، فضلا عن اشتباكات وعواقب مأساوية محتملة".

تحمل المعارضة الأرمينية باشينيان مسؤولية الفشل في التفاوض على إنهاء أبكر للأعمال العدائية بشروط كان من الممكن أن تصب أكثر في صالح أرمينيا. لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تسعى لإبطال الاتفاق.