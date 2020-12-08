  • مباشر
اللغة

أرمينيا: تهديد بالعصيان المدني إذا لم يتنح رئيس الوزراء

Capture
Capture

أرمينيا: تهديد بالعصيان المدني إذا لم يتنح رئيس الوزراء

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

خرج عشرات المحتجين إلى شوارع العاصمة الأرمينية، الثلاثاء، مطالبين باستقالة رئيس وزراء البلاد بسبب تعامله مع الصراع مع أذربيجان حول ناغورنو كاراباخ.

يدعو ساسة وأنصار المعارضة في أرمينيا رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، للتنحي منذ وقع اتفاقا للسلام، وضع حدا لقتال دام 44 يوما حول المنطقة الانفصالية، لكنه تضمن تنازلات إقليمية لأذربيجان.

السبت، حذرت أحزاب المعارضة باشينيان من أن العصيان المدني سيعلن في أنحاء البلاد إن لم يقدم استقالته بحلول ظهر الثلاثاء. كان رئيس الوزراء قد رفض التنحي، ودافع عن اتفاق السلام باعتباره كان صعبا، لكنه ضروري ومنع أذربيجان من اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ بالكامل.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ - فرانس برس
2 صور صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ - فرانس برس
2 صور
صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ - فرانس برس
صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ - فرانس برس
من إقليم كاراباخ 21 أكتوبر 2020 - فرانس برس
من إقليم كاراباخ 21 أكتوبر 2020 - فرانس برس

قطع المحتجون الثلاثاء لفترة قصيرة حركة المرور في شوارع مختلفة من يريفان العاصمة، وأوقفوا حركة القطارات في واحدة من محطات مترو الأنفاق في المدينة أيضا. تعين وقف حركة المترو نتيجة لذلك حتى إشعار آخر، وفقا للمتحدثة باسم مترو أنفاق يريفان، تاتيف خشتريان، لأسوشييتد برس.

استقالة ناصر المهاشير الرئيس التنفيذي لشركة شركات سوق السعودية استقالة ناصر المهاشير الرئيس التنفيذي لشركة "بترورابغ"
ميليشيا الحوثي تعتقل رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز اليمن ميليشيا الحوثي تعتقل رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز
الوطنية للإسكان السعودية تبرم 4 عقود بـ 800 مليون ريال الأسواق العقارية عقارات السعودية الوطنية للإسكان السعودية تبرم 4 عقود بـ 800 مليون ريال

هتف المتظاهرون "أرمينيا بلا نيكول" و"نيكول، ارحل!" وألقت الشرطة القبض على بضع عشرات من المحتجين. وخرجت احتجاجات مشابهة في مدن أرمينية أخرى. وألقت الشرطة القبض على 81 محتجا في يريفان، و7 محتجين في ارارات.

وانضمت الكنيسة الرسولية الأرمينية الثلاثاء لدعوات المعارضة بتنحي باشينيان. وحث رئيس الكنيسة باشينيان على الاستقالة في بيان، قائلا إن الخطوة "ستمنع وقوع اضطرابات في الحياة العامة، فضلا عن اشتباكات وعواقب مأساوية محتملة".

تحمل المعارضة الأرمينية باشينيان مسؤولية الفشل في التفاوض على إنهاء أبكر للأعمال العدائية بشروط كان من الممكن أن تصب أكثر في صالح أرمينيا. لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تسعى لإبطال الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
شاهد علم إسرائيل في طهران مع شاهد علم إسرائيل في طهران مع "شكرا" للموساد بالإنجليزية
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد