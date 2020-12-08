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الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في تيغراي الإثيوبي يزداد تأزماً     

من نازحي إقليم تيغراي في إثيوبيا
من نازحي تيغراي

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في تيغراي الإثيوبي يزداد تأزماً     

"الوضع الأمني يحول دون إغاثة السكان"

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جنيف - فرانس برس 

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أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بابار بالوش، الثلاثاء، أن الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث يحول الوضع الأمني دون إغاثة السكان، "تزداد تأزماً".

وقال من جنيف خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي للأمم المتحدة: "من المهم أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية العملانية".

وأضاف: "للأسف حتى الآن لم يتم تأمين هذا الممر"، موضحاً أن المنظمة لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين الـ96 ألفا في تيغراي.

وتابع أن المفوضية، التي تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة، حصلت على معلومات مفادها أن هؤلاء اللاجئين نزحوا إلى قطاعات أخرى في تيغراي أو عبروا الحدود مع السودان على غرار الإثيوبيين الـ49 ألفاً، الذين فروا أيضاً من المعارك.

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والاثنين، أكدت أديس أبابا، التي أعلنت في 28 نوفمبر السيطرة على العاصمة المحلية ميكيلي، أن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس وزراء اثيوبيا، أبي أحمد، "انتهت".

وكان أبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، شن في الرابع من نوفمبر هجوماً على جبهة تحرير تيغراي، الحزب الذي يدير هذه المنطقة شمال البلاد ويتحدى سلطته منذ أشهر.

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