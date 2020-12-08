  • مباشر
اللغة

مسلحون يقتلون صحافيا شمال غربي باكستان

طالبان باكستان
عناصر من طالبان باكستان

مسلحون يقتلون صحافيا شمال غربي باكستان

تعتبر باكستان من أخطر الأماكن بالنسبة للصحافيين

متابع الغاء المتابعة

بيشاور (باكستان) - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أطلق مسلحون مجهولون النار على صحافي وقتلوه في مدينة ديرا إسماعيل خان شمال غربي باكستان، حسبما ذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وقال ضابط الشرطة، أسلم خان، إن مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على قيس جاويد، قرب منزله بعد منتصف الليل وفروا من مكان الحادث.

وأضاف خان أن جاويد أصيب بعدة رصاصات وتم نقله إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة، لكنه توفي في الطريق.

وكان جاويد، 37 عامًا، يعمل سابقًا مصورًا في إحدى محطات التلفزيون المحلية الكبرى، وبدأ مؤخرًا قناته الخاصة به على الإنترنت.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وقالت الشرطة إنها تحقق في دافع الجريمة.

البرلمان التونسي يدخل دائرة العنف.. والغنوشي يتجاهل الشجار عدسة العربية البرلمان التونسي يدخل دائرة العنف.. والغنوشي يتجاهل الشجار

وكان جاويد مسيحيًا واستهدفت الجماعات المتطرفة أفراد الأقليات الدينية في السنوات الأخيرة. كما استهدف متشددون الصحافيين في المنطقة.

وتعتبر باكستان من أخطر الأماكن بالنسبة للصحافيين، حيث قتل 70 شخصًا في البلاد خلال العقدين الماضيين، وفقًا للجنة حماية الصحافيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا أجبرت فرنسا هكذا أجبرت فرنسا "مذنبين" على تقديم ثروة طائلة للدولة
شاهد.. مصري يرمي أموالا على المارة في الشارع شاهد.. مصري يرمي أموالا على المارة في الشارع

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد