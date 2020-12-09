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معارضة تركيا: لقاح كورونا يوزع على قيادات الحزب الحاكم

النائب التركي مراد أمير

معارضة تركيا: لقاح كورونا يوزع على قيادات الحزب الحاكم

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن عمليات تطعيم الكوادر الطبية بلقاح كورونا ستبدأ آواخر ديسمبر

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العربية.نت

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قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مراد أمير، إنّ لقاح فيروس كورونا وصل تركيا قبل عشرة أيام، وبدأ يوزع على القيادات السياسية في حزب العدالة والتنمية، وعلى عوائلهم وأصدقائهم وأقاربهم.

وفي تصريح مكتوب قدمه للبرلمان، الأربعاء، قال أمير إنّ "العلاج وصل تركيا قبل 10 أيام أي قبل أن يصل إنجلترا التي افتتحت برنامج استخدام اللقاح في العالم".

وتابع أن "الشركة المستوردة للقاح في تركيا هي شركة (كيمان)، واللقاح بدأ يوزع منذ ذلك الحين على القيادات السياسية وأصحاب النفوذ داخل حزب العدالة والتنمية، وعلى أقاربهم وأصدقائهم".

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وأضاف أمير: "منذ أيام ونحن نسأل وزارة الصحة عن كيفية مجيء اللقاح، وتفاصيل الصفقة، وسعر اللقاح، وليس هنالك جواب، الوزارة تمثل دور أنها تبلغ الشعب بالمعلومات، ولكنها في الحقيقة لا تعطي أي معلومة، وتتابع إدارة المرحلة بشكل سري ومغلق".

واختتم: "الآن بات واضحاً سبب إدارة الوزارة لهذه العملية بشكل سري ومغلق".

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن عمليات تطعيم الكوادر الطبية بلقاح كورونا ستبدأ أواخر ديسمبر.

وسجلت تركيا، الأربعاء، وفاة 217 شخصاً، وأكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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