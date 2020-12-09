  • مباشر
اللغة

لأول مرة من 5 عقود.. تأجيل مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب كورونا

مؤتمر ميونيخ يشدد على حظر السلاح إلى ليبيا
مؤتمر ميونيخ - أرشيفية

لأول مرة من 5 عقود.. تأجيل مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب كورونا

قال رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينجر إنه يعمل على تحديد موعد جديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأربعاء تأجيله بسبب جائحة كورونا.

والمؤتمر ملتقى للنخبة في مجالي الدفاع والأمن على مستوى العالم وينعقد في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية في شهر فبراير من كل عام.

وهي المرة الأولى منذ ٥ عقود يتم فيها إلغاء مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينجر إنه يعمل على تحديد موعد جديد للمؤتمر الذي يُعرف أيضا باسم "مؤتمر دافوس للدفاع" بعد التنسيق مع السلطات الصحية على أن يعلن عنه لاحقا.

وأضاف "هدفي هو انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن 2021 بطريقة تقليدية قدر الإمكان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس

الأكثر قراءة

طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد