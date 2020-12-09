كشف تقرير كيفية شراء تنظيم داعش الإرهابي لأنواع أسلحة مختلفة من جميع أنحاء العالم بين عامي ألفين وأربعة عشر وألفين وتسعة عشر.

التقرير الذي أصدرته منظمة "Conflict Armament Research" المختصة بأبحاث التسلح خلال النزاعات كشف عن تشكيل شبكة كاملة تتاجر بحرية في أرجاء العالم.

وأشار التقرير إلى اعتماد تنظيم داعش على الأفراد والشركات العائلية التي كانت تعمل كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره، ولا سيما في جنوب تركيا.

كما حدّد التقرير أكثر من 50 شركة، في أكثر من 20 دولة، قامت بإنتاج أو توزيع منتجات استخدمتها عناصر تنظيم داعش.

واستند داعش إلى إدارة شركات مسجلة قانونياً، وخدمات لوجستية فعالة داخل المناطق التي سيطر عليها.

بالإضافة إلى مواقع إلكترونية وهمية، وشبكةِ اتصالات آمنة، وتحويلاتٍ مصرفية، وعملياتِ دفعٍ عبر الإنترنت.

يُذكر أن تحقيقاتٍ سابقة أشارت إلى استخدام داعش أفرادا وشركات متمركزة في كل من الدنمارك وإسبانيا وسوريا وتركيا وبريطانيا، للقيام بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

التقريرُ نقل عن أحد الخبراء قولَه إن مقاطع الفيديو المنشورة لداعش مؤخرا تُظهر انخفاضا في نوعية الأسلحة التي يمتلكها عناصرُ التنظيم.