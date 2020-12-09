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أردوغان يتحدى عقوبات أوروبية مرتقبة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان
شرق المتوسط

أردوغان يتحدى عقوبات أوروبية مرتقبة

عشية القمة الأوروبية، أبدى أردوغان استعداد تركيا للحوار

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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استبق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عقوبات أوروبية مرتقبة بالتقليل من شأنها.

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل "الدفاع عن حقوقها" في شرق المتوسط.

وعشية القمة الأوروبية، أبدى أردوغان استعداد تركيا للحوار، غير أنه اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الصدق وبعدم الالتزام بوعوده.

وتنعقد قمة المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة، ويبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.

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وحول علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، أوضح أردوغان أنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عندما يتولى منصبه. ووصف علاقاته مع بايدن بأنها "جيدة".

وأثارت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.

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