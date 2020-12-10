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بعد اتفاق المغرب.. إسرائيل: نتطلع لتوسيع دائرة السلام بالمنطقة

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان - أرشيفية

بعد اتفاق المغرب.. إسرائيل: نتطلع لتوسيع دائرة السلام بالمنطقة

المتحدث باسم نتنياهو أكد أن إسرائيل مستعدة لصنع السلام مع القيادة الفلسطينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن الاتفاق مع المغرب يعزز السلام في المنطقة، وقال "نتطلع لتوسيع دائرة السلام في المنطقة".

وقال أوفير جندلمان في اتصال مع "العربية"، "قرار المغرب تاريخي ونتطلع للعمل معاً".

ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة المغرب العربي ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة

كما دعا الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات، مؤكدا أن بلاده مستعدة لصنع السلام مع القيادة الفلسطينية.

علاقات دبلوماسية كاملة

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وكتب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.

ضوء آخر للسلام

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، باتفاق التطبيع مع المغرب الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

وأضاف نتنياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين، إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

بدوره أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التزام بلاده بسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

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