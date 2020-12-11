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القمة الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية

تركيا الاتحاد الأوروبي
تركيا الاتحاد الأوروبي

القمة الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية

القمة الأوروبية: سننسق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعت القمة الأوروبية، المنعقدة، اليوم الجمعة، في بروكسل إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط.

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إلى ذلك، دانت القمة الأوروبية خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص.

وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.

أنقرة ترد

من جهتها، رفضت أنقرة، الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، معتبرة أنه "منحاز وغير قانوني".

وقالت وزارة الخارجية في بيان "نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني، الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر".

أردوغان
أردوغان

كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الخميس على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك، بسبب النزاع المتعلق بالتنقيب عن موارد الطاقة مع اليونان وقبرص، وأرجأوا اتخاذ خطوات أشد حتى مارس آذار بعد اختلاف بلدان التكتل بشأن كيفية التعامل مع أنقرة.

وأشارت الخارجية التركية في بيان إلى أن مؤتمراً مقترحاً مع كافة بلدان شرق المتوسط سيكون فرصة لحل المشكلات البحرية في المنطقة، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة.

ودعت الاتحاد الأوروبي للتحرك على نحو "استراتيجي وعقلاني ويستند إلى المبادئ".

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