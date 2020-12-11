المؤبد لسليم عياش المدان بقتل رفيق الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكماً، الجمعة، على عضو بميليشيا حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين.

كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً.

إلى ذلك سيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.