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بريطانيا: اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة إيجابية

دومينيك راب

بريطانيا: اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة إيجابية

دومينيك راب: موقفنا من وضع الصحراء الغربية لم يتغير

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دبي - العربية.نت

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تعليقاً على اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة "علاقات دبلوماسية كاملة"، رحب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بهذه الخطوة.

وقال راب إن "هذه خطوة إيجابية بين شريكين مهمين لبريطانيا"، وفق ما نقلت عنه وزارة الخارجية البريطانية في بيان الجمعة.

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كما أضاف أن "بريطانيا تدعم جهود التوصل إلى حلول سياسية تفاوضية ومقبولة توفر حق تقرير المصير لكل من الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية".

إلى ذلك أكد أن "موقفنا من وضع الصحراء الغربية لم يتغير".

"إنجاز كبير"

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أعلن الخميس أن المغرب تعهد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وكتب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترمب إن "اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط".

"ضوء عظيم آخر للسلام"

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاتفاق مع المغرب الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

كما أوضح نتنياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين، إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

بدوره، أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التزام بلاده بسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن المغرب هو رابع دولة تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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