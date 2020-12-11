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الحريري: على السلطات تنفيذ الحكم في حق المدان بقتل والدي

سعد الحريري

الحريري: على السلطات تنفيذ الحكم في حق المدان بقتل والدي

رئيس الوزراء اللبناني المكلف: العقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ

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دبي - العربية.نت

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علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الجمعة، على الحكم الصادر بحق العضو بميليشيا حزب الله، سليم عياش، المدان بالتآمر لقتل والده رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005.

وقال الحريري إن "العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه".

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كما شدد على أن "العقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكماً على عضو بميليشيا حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي، فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.

سليم جميل عياش
سليم جميل عياش

كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً. وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.

إلى ذلك سيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

يذكر أن اغتيال الحريري أدى إلى دخول لبنان في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 مما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية المتناحرة.

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