أكدت الشرطة أن مئات الطلاب النيجيريين فقدوا بعد أن هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال غربي البلاد.

وقال جامبو عيسى، المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا في بيان إن مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في كانكارا تعرضت لهجوم مساء الجمعة من قبل مجموعة كبيرة من قطاع الطرق الذين أطلقوا النار "ببنادق أيه 47".

وأوضح عيسى أن الشرطة اشتبكت مع المهاجمين "في تبادل إطلاق نار بالأسلحة النارية أتاح (لبعض) الطلاب الفرصة لتسلق سور المدرسة والهرب من أجل الأمان".

وأضاف عيسى أن حوالي 400 طالب في عداد المفقودين، في حين تم حساب 200. يُعتقد أن المدرسة تضم أكثر من 600 طالب. وقال: "تعمل الشرطة والجيش النيجيري والقوات الجوية النيجيرية عن كثب مع سلطات المدرسة للتأكد من العدد الفعلي للطلاب المفقودين أو المختطفين".

وأشار إلى أنه يجري "البحث عن الطلاب المفقودين أو إنقاذهم".

وقال منصور بيلو، أحد سكان البلدة، لوكالة أسوشييتد برس إن المهاجمين أخذوا بعض الطلاب بعيدًا.

هذا أحدث هجوم يشنه مسلحون على مدرسة في نيجيريا.

ووقعت أخطر الحوادث في أبريل/ نيسان 2014، عندما اختطف أعضاء جماعة بوكو حرام 276 فتاة من مهجعهم المدرسي في تشيبوك، شمال شرقي ولاية بورنو. حوالي 100 من الفتيات ما زلن في عداد المفقودين.

ويعتقد أن الهجوم الأخير نفذته مجموعة من عدة مجموعات من قطاع الطرق النشطاء في شمال غربي نيجيريا. تشتهر الجماعات بخطف الناس من أجل الحصول على فديات.