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اليونان.. تهم بالتجسس على المنشآت العسكرية لصالح تركيا

اليونان تركيا
تعبيرية
شرق المتوسط

اليونان.. تهم بالتجسس على المنشآت العسكرية لصالح تركيا

يعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من رودس إلى إحدى الجزر الواقعة قبالة السواحل التركية، فيما يعمل الثاني في القنصلية التركية في رودس

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دبي - قناة العربية

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أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين اثنين يعملان في جزيرة رودس الجنوبية الشرقية.

ووفقا لوسائل إعلام يونانية يعتقد أن الرجلين كانا يتجسسان لصالح تركيا.

ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من رودس إلى إحدى الجزر الواقعة قبالة السواحل التركية، فيما يعمل الثاني في القنصلية التركية في رودس.

وبحسب وسائل إعلام يونانية أيضا، فإن العامل على العبارة كان يزود المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة.

وأعلنت اليونان، الجمعة، أن المجلس الأوروبي فرض خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عقوبات على تركيا، مؤكدة أن هذه العقوبات سيتم توسيعها، بعد أن رجح الرئيس الفرنسي أن العقوبات قد تطال مسؤولين وقطاعات تركية.

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وأكدت أثينا أن الاستفزازات التركية ضد الاتحاد الأوروبي باتت واضحة ومطلقة، لافتة إلى أن الموقف الأوروبي خطوة تمثل تحذيرا قويا لتركيا لتغيير سلوكها.

وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة عروج ريس لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وتسعى فرنسا واليونان وقبرص إلى تحرك ضد تركيا، لكن دولا أخرى في الاتحاد من بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا تعارض فرض عقوبات واسعة النطاق أو حظرا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

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