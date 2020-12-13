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صحيفة: تركيا تسعى لـ"مصالحة زائفة" مع إسرائيل

تركيا وإسرائيل
تعبيرية

صحيفة: تركيا تسعى لـ"مصالحة زائفة" مع إسرائيل

النظام التركي يستخدم "جماعات ضغط" للتقرب من إسرائيل بهدف عزل الأخيرة وتخريب علاقاتها الجيدة باليونان والإمارات

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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حذرت صحيفة "جيروزاليم بوست" Jerusalem Post الإسرائيلية مما وصفته بـ"مصالحة زائفة" تسعى إليها تركيا مع إسرائيل، وتهدف لعزل الأخيرة وتخريب علاقاتها الجيدة باليونان والإمارات.

تعبيرية
تعبيرية

وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة عملت بشكل وثيق مع جماعات ضغط غربية وخبراء لمحاولة إقناع الحكومة الإسرائيلية بأن أنقرة تريد صفحة جديدة في العلاقات.

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وأضافت الصحيفة: "لكن تركيا ترفض التغيير، وتريد فقط تعكير صفو المياه بين إسرائيل وشركاءها في المنطقة".

وبحسب سيث فرانتزمان، محلل شؤون الشرق الأوسط بالصحيفة، فإن "المصالحة" ستشمل "حصول تركيا على كل ما تريده وتدمير علاقات إسرائيل مع اليونان وقبرص، وخاصة صفقة خط أنابيب الغاز التي وقعتها إسرائيل مع هذين البلدين هذا العام".

وقال إن الخرائط أظهرت أن تركيا تسيطر على مياه بالبحر المتوسط قبالة قبرص، وربما تقطع جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.

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