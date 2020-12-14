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الكرملين ينفي أي علاقة بمتسللين اخترقوا الخزانة الأميركية

الكرملين

الكرملين ينفي أي علاقة بمتسللين اخترقوا الخزانة الأميركية

الخزانة الأميركية تعرضت لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى

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دبي - العربية.نت

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نفى الكرملين أي علاقة لروسيا بالمتسللين الذين اخترقوا وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية تعرضت لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، وفقا لمصادر لوكالة رويترز.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأنهم على علم بأنباء سرقة بيانات خطيرة من وزارة الخزانة، ويتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأفادت الوكالة بأن الخزانة الأميركية تعرضت لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.

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