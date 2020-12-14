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نتنياهو يدعو لتشكيل جبهة عالمية موحدة لمواجهة إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدعو لتشكيل جبهة عالمية موحدة لمواجهة إيران

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العربية.نت

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى تشكيل جبهة واحدة لمكافحة التهديد الإيراني.

وقال نتنياهو، خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين: «بقيادة الرئيس ترمب، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بتعاون أوثق من أي وقت مضى. بحيث نقيم التعاون بغية إحباط التهديدات المشتركة، كما نتعاون في إحلال السلام. وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في هذين المجالين».

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2 صور

وذكر: «طالما استمرت إيران في قهر وتهديد جيرانها، وطالما استمرت في دعوتها لتدمير إسرائيل، وطالما استمرت في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة وحول العالم وطالما واصلت سباقها للحصول على أسلحة نووية ووسائل لإطلاقها، فلا يجوز لنا العودة إلى وضع العمل كالعادة مع إيران».

وتابع: «علينا تشكيل جبهة واحدة في سبيل مكافحة هذا التهديد على السلام العالمي. أستخدم عبارة»السلام العالمي«نظرًا للدور الذي تلعبه الجمهورية الإيرانية حاليًا بصفتها البلطجي الإقليمي».

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

وأردف نتانياهو قائلا: «إذا فشلنا في إيقافها عند حدها، فهي ستملك غدا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمزودة بالرؤوس الحربية النووية القادرة على ضرب أوروبا وأميركا، حيث ستصبح البلطجي العالمي وستشكل خطرا على الجميع».

واختتم كلمته بالقول: «يتعين علينا ويمكننا الحؤول دون ذلك. يسود إجماع لدى جميع حلفاء أميركا في المنطقة على ذلك، وأعلم أنك روبرت توافق على ذلك أيضًا».

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