  • مباشر
اللغة

رئيس الوزراء الإثيوبي يقوم بزيارة مفاجئة لإقليم تيغراي

113-202333-cb4ec1da-ff90-452b-993b-09e3ea7a0d2d_700x400
آبي أحمد خلال زيارته لعاصمة إقليم تغراي
نزاع إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي يقوم بزيارة مفاجئة لإقليم تيغراي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

هبطت طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأحد، في مطار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، الذي شهد معارك عنيفة خلال الفترة الماضية.

وكانت الزيارة مفاجئة وتمت بعد وداع رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

نازحون من تيغراي
3 صور نازحون من تيغراي
3 صور
نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي
لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم أم ركوبة بمحافظة القضارف شرق السودان يوم 28 نوفمبر
لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم أم ركوبة بمحافظة القضارف شرق السودان يوم 28 نوفمبر

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم، استكمال مهمة إنفاذ القانون في تيغراي منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر.

وتحمل زيارة أبي أحمد إلى العاصمة ميكيلي رمزية خاصة في ظل تأكيدات متمردي جبهة تحرير تيغراي استمرار المعارك في محيط العاصمة.

إثيوبيا تتعهد بإعمار تيغراي وملاحقة الانفصاليين العرب والعالم إثيوبيا تتعهد بإعمار تيغراي وملاحقة الانفصاليين

وأذاع التلفزيون الرسمي يوم الأحد، جانبا من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي وكبار ضباط الجيش في عاصمة الإقليم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي الذي ظهر مجددا ببزته العسكرية، إن الانتصار على "جبهة تحرير تيغراي" يجب أن يتعلم منه الجميع من أجل ضمان استمرار وحدة إثيوبيا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل الإقليم.

وأجرى أبي أحمد محادثات مع الإدارة المؤقتة في الإقليم التي من المزمع أن تبدأ عملها رسميا يوم الإثنين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في 13 من نوفمبر الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تيغراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على "جبهة تحرير تيغراي" التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مصري يظهر في فيديو باحثا عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثا عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد

الأكثر قراءة

لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 
بسبب السمنة وكورونا.. مساعد بن لادن طليق بشوارع لندن بسبب السمنة وكورونا.. مساعد بن لادن طليق بشوارع لندن

قبل أن تذهب

ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن
ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن

اكتشف المزيد