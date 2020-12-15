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بعدما منحه البشير الجواز.. السودان يسحب الجنسية من الغنوشي

راشد الغنوشي

بعدما منحه البشير الجواز.. السودان يسحب الجنسية من الغنوشي

قامت السلطات السودانية بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه عمر البشير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر سودانية لـ"العربية"، الثلاثاء، سحب جواز دبلوماسي من راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.

وقالت إن نظام عمر البشير السابق منح الغنوشي الجواز الدبلوماسي.

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وقبل يومين، أفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية، بأن السلطات السودانية سحبت 3548 جواز سفر منحها نظام عمر البشير لشخصيات مؤثرة، من بينها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

كما قامت السلطات السودانية بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه عمر البشير، والذي تم عزله عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في 2019.

عمر البشير (فرانس برس)
عمر البشير (فرانس برس)

جوازات السفر في عهد البشير

وتم للغرض تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الاتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات و15000 دولار.

هذا وقالت الإذاعة الفرنسية، إنه منذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ 30 عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.

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