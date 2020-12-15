  • مباشر
اللغة

زيادة قياسية.. تركيا تسجل 235 وفاة بكورونا

كورونا تركيا
كورونا تركيا

زيادة قياسية.. تركيا تسجل 235 وفاة بكورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا بلغت 235 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16881 حالة.

وسجلت تركيا أيضا 32102 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض. وظلت تركيا لمدة أربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها سجلت جميع الحالات منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وعزلاً عاماً في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.

وتركيا ثالث دولة على مستوى العالم من حيث أكبر عدد من الإصابات اليومية بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني  فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني 
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد