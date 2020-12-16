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رداً على عقوبات أميركا.. أردوغان: موقف عدائي ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - فرانس برس

رداً على عقوبات أميركا.. أردوغان: موقف عدائي ضد تركيا

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دبي - العربية.نت

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وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة لشرائها منظومة دفاع جوي روسية بالموقف العدائي ضد تركيا.

وقال "من غير المقبول فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنها ستفشل في تحقيق هدفها الذي قال إنه يتمثل في الإضرار بجهود الصناعات الدفاعية التركية.

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وفرضت الولايات المتحدة قبل يومين، عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس -400، شملت رئاسة الصناعات الدفاعية، وحظر كل الصادرات العسكرية إلى تركيا وفرض عقوبات على إسماعيل ديمير، مدير رئاسة الصناعات العسكرية ومعاقبة مسؤولي رئاسة الصناعات الدفاعية، وفرض قيود لدخول مسؤولي تركيا إلى أميركا.

كما قال موقع تابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 14 ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين، عقاباً لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

S400 منظومة
S400 منظومة

أنقرة تجاهلت التحذيرات

وأعلنت واشنطن أنها أبلغت "تركيا أن شراء منظومة S400 سيعرض الجيش الأميركي للخطر". وأضافت: "تركيا اشترت منظومة S400 الروسية وتجاهلت تحذيراتنا".

كما شملت العقوبات الأميركية على تركيا تعليق صفقة بيع مقاتلات F35 لأنقرة.

وتم فرض العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا المعروف باسم CAATSA.

هذا وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة دونالد ترمب، الذي أكد مراراً رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.

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