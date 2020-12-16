  • مباشر
اللغة

إسدال الستار بهجمات شارل إيبدو.. من 4 سنوات إلى المؤبد

حياة بومدين وزوجها كوليبالي
حياة بومدين وزوجها كوليبالي

إسدال الستار بهجمات شارل إيبدو.. من 4 سنوات إلى المؤبد

الأحكام عموما أقل مما طلب الادعاء إنزاله وهو السجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين وخمس سنوات إلى 30 سنة لـ12 متهما آخرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الأربعاء، أحكاماً بالسجن تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في الاعتداءات على منطقة باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

ملك البحرين يتلقى لقاح كوفيد 19 الخليج العربي ملك البحرين يتلقى لقاح كوفيد 19

والأحكام عموما أقل مما طلب الادعاء إنزاله وهو السجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين وخمس سنوات إلى 30 سنة لـ12 متهما آخرين، معتبرا أنهم لعبوا "دورا أساسيا" في تنفيذ الاعتداءين الإرهابيين.

جرائم إرهابية

والعقوبة الأشد وهي السجن مدى الحياة صدرت في حق محمد بلحسين الذين حوكم غيابيا، ويعتقد أنه توفي في سوريا. ودانت المحكمة منفذ الهجوم على المتجر اليهودي أميدي كوليبالي بتهمة "التواطؤ" في جرائم إرهابية.

وحكمت على حياة بومدين زوجة كوليبالي المتوارية منذ هروبها إلى سوريا بعد أيام قليلة على الاعتداءين، بالسجن 30 عاما من دون إمكانية الإفراج عنها قبل أن تمضي ثلثي العقوبة.

دور أساسي

وصدرت عقوبة مشابهة في حق علي رضا بولات الذي وُصف بأنه "الذراع اليمنى" لمنفذ الهجوم على المتجر اليهودي. وهذا الفرنسي من أصل تركي البالغ 35 عاما، دين بتهمة "التواطؤ" و"لعب دور أساسي" في التحضير للهجمات، بحسب المحكمة.
وأعلنت محامية الدفاع عنه إيزابيل كوتان-بيري فور انتهاء الجلسة عزمها استئناف الحكم.

ودانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، جميعهم مقربون من أميدي كوليبالي بتهمة الارتباط بمجرمين إرهابيين، بعدما رأت أنه يستحيل أن يكونوا غير مدركين لطبيعة مخطط منفذ الهجوم على المتجر اليهودي.

وحكم على عمار رمضاني بالعقوبة الأشد من بينهم وهي السجن 20 عاما، من دون إمكانية الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي العقوبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد