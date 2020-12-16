شارف على النهاية.. أحداث بارزة هزّت العالم في 2020

سلسلة كبيرة من الأحداث التي دخلت التاريخ لضخامتها نوعاً ما ولقدرتها على تغيير مسار الأمور حول العالم شهدها عام 2020 الذي بات مشرفاً على نهايته التي تفصلنا عنها أيام قليلة.

تفشي كورونا

فقد انتشرت الجائحة دولياً وتسببت بإغلاق عام لأشهر، ثم قتلت أكثر من مليون ونصف روح حول العالم. وكان الحدث الأبرز فيها تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يظهر أواخر العام الماضي، فيما عرف العالم حجم الكارثة أوائل كانون الثاني من العام الجاري.

مقتل سليماني ورد إيران

وفي 3 كانون الثاني/يناير، قتلت غارة أميركية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه آخرون بارزون قرب مطار بغداد، وكان لمقتل الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية وقع كبير بالمنطقة استدعى رداً إيرانياً سريعاً على مواقع أميركية في العراق أيضاً.

فقد سقطت فجر ذاك اليوم 3 صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد، كان هدفها مهندس حروب إيران في المنطقة وقائد ميليشياتها قاسم سليماني، وبجانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.

سقوط الأوكرانية

وبعد اعتراف إيران بالضربة والقتلى، شنت هجوما بالصواريخ الباليستية على قاعدتين جويتين توجد فيهما قوات أميركية في العراق، حيث أطلقت أكثر من 10 صواريخ من أراضيها وضربت قاعدتين جويتين في أربيل وعين الأسد، غرب بغداد.

أما يوم 8 كانون الأول/يناير، فقد لقي أكثر من 170 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران إلى كييف.

واعترف بعدها الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط بطريق الخطأ الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها، معتقدا أنها صاروخ في وقت كان فيه التوتر متصاعدا مع الولايات المتحدة.

وكان كثير من ضحايا الحادث المروع مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين.

وفاة قابوس

وفي 11 يناير/كانون الثاني، نعى البلاط السلطاني في عُمان السلطان قابوس بن سعيد، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وفاة مبارك

توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط عن عمر يناهز 92 عاماً.

كورونا جائحة في الثالث

في 11 من شهر آذار/مارس من العام الجاري، صنّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا على أنه "جائحة عالمية".

وطالبت المنظمة الدولية التعامل مع المرض على هذا الأساس.

الرابع.. ترمب بريء

وفي الشهر الرابع، أي نيسان/ أبريل، أكد تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، عدم مشاركة أي أميركي في التدخل الروسي، ما يبرئ الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه التهمة التي تلاحقه منذ فوزه في الانتخابات.

الشهر الخامس.. احتجاجات أميركا

بعدها، وتحديداً في شهر مايو/أيار من العام نفسه، اشتعلت الولايات المتحدة الأميركية بالاحتجاجات، إثر مقتل رجل أسود يدعى جورج فلويد، يبلغ من العمر 46 عاما، عقب وضع ضابط شرطة أبيض، يدعى ديريك شوفين، ركبته على رقبته مدة 8 دقائق و46 ثانية، في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وقد توسل فلويد من أجل حياته قبل أن يسقط فاقدا للوعي ويموت في الشارع على مرأى من شهود وكاميرا هاتف محمول كانت تسجل اللحظة.

فيما أقيل 4 ضباط شرطة، من بينهم شوفين، لتورطهم في الحادث.

وفي حزيران/يونيو

أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) في بكين، في الشهر السادس قانون الأمن القومي المثير للجدل بالإجماع، والذي يجرم "الانفصال والتخريب ضد الحكومة المركزية الصينية"، و"الإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية".

وأثار إقرار قانون أزمة دولية بين الصين وأميركا، امتدت لتتطور وتصبح أزمة دبلوماسية بين البلدين.

السابع كان حافلاً

انطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.

كما أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

وكذلك وقع أكبر اختراق في تويتر.

أغسطس.. انفجار مرفأ بيروت

في 4 آب/ أغسطس الماضي، هز انفجار كبير جداً مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مدمّراً أغلب معالمها، وذلك بسبب تخزين حوالي 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مستودع المرفأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى.

وبعدها بيومين، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة المنكوبة مؤكداً: "لبنان ليس وحيداً".

كاراباخ.. في سبتمبر 2020

اندلعت في سبتمر/ أيلول أزمة إقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، وانطلقت المواجهات بين الطرفين مخلفة قتلى وجرحى، إلى أن وقع الطرفان هدنة الشهر الماضي أنهت النزاع.

الشهر العاشر.. حرائق مرعبة في سوريا ولبنان

في شهر أكتوبر، تشرين الأول، اشتعلت النيران في مناطق عديدة من لبنان وسوريا، مُخلفة أضرارا في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق.

حرائق في سوريا (رويترز) حرائق في لبنان (رويترز)

كما انتشرت مقاطع فيديو من البلدين تظهر حجم الكارثة التي حلت بتلك الأراضي.

فوز بايدن

في تشرين الثاني، أي الشهر الماضي، أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب

وأكد المجمع الانتخابي في أميركا في شهر ديسمبر/كانون الأول، فوز بايدن.

إلى ذلك، بدأ التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت امرأة في الـ90 من عمرها أول مَن يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض كوفيد 19 في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا.

وهناك أيضاً أحداث كثيرة ومتنوعة حصلت في العالم الجاري الذي بات مشرفاً على نهايته.