صرخة من الصحة العالمية.. "ارتدوا الكمامات بعيد الميلاد"

مع اقتراب موسم الأعياد، حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من "عودة ظهور" كوفيد -19 بأوروبا في أوائل عام 2021، حيث حثت العائلات على ارتداء الكمامات خلال تجمعات عيد الميلاد هذا العام.

وقالت المنظمة في بيان: "هناك خطر كبير من عودة ظهور الفيروس في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021، وسنحتاج إلى العمل معاً إذا أردنا أن ننجح في منع ذلك".

كما أضافت أنه "في حين قد يكون من المحرج ارتداء الأقنعة من كل أفراد الأسرة، فإن القيام بذلك يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع في أمان وصحة".

يشار إلى أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 72.39 ‬مليون أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و631 ألفاً و223.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يأتي هذا في وقت تطبق عدة دول أوروبية سلسلة قيود جديدة لوقف انتشار كوفيد-19 بمستويات تعتبر مقلقة مع اقتراب عيد الميلاد، إذ تغلق المطاعم في لندن والمدارس في الدنمارك والمتاجر في ألمانيا.

في الوقت نفسه، تسرع أوروبا خطواتها على جبهة اللقاحات، إذ ستنظر الوكالة الأوروبية للأدوية اعتباراً من 21 ديسمبر أي قبل ثمانية أيام من الموعد المقرر، في مصير لقاح فايزر-بيونتيك لتمهد الطريق بذلك أمام احتمال بدء حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية السنة.