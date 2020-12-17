ألمانيا تحدد موعد إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا

تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 27 كانون الأول/ديسمبر بدءا بدور المسنين على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بايونتيك وتوفيره. وحدد 27 كانون الأول/ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأوضح ان التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".

ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.

فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزر/بياونتيك.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزر/بايونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي. وسجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.