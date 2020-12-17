  • مباشر
اللغة

بوكو حرام تبث فيديو "للتلاميذ المخطوفين" في نيجيريا

نيجيريا
أهالي التلاميذ المخطوفين
إرهاب

بوكو حرام تبث فيديو "للتلاميذ المخطوفين" في نيجيريا

520 صبياً خطفوا على يد "جماعة الشكوي" الزعيم التاريخي لبوكو حرام الذي خطف في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك

متابع الغاء المتابعة

نيجيريا- فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بثت مجموعة بوكو حرام، الخميس، فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا، الجمعة، من كانكرا في شمال غربي نيجيريا.

ويضيف الفتى أنه أحد 520 صبياً خطفوا على يد "جماعة الشكوي" الزعيم التاريخي لبوكو حرام الذي خطف في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك.

تلميذ تمكن من الفرار بعد خطفه
تلميذ تمكن من الفرار بعد خطفه

وخطف مسلحون مئات القصر مساء الجمعة في هذه المنطقة النيجيرية لحساب مجموعة بوكو حرام المتشددة، التي تبعد منطقة نفوذها مئات الكيلومترات شرقا.

ويبقى العدد المحدد مبهما إذ أعلنت السلطات في مرحلة أولى أن 333 تلميذا فقدوا وعادت لتقول صباح الخميس إن عددهم 400. وفي مقطع مصور أكدت بوكو حرام من خلال هذا الفتى أنها تحتجز 520 تلميذا وأن بعضهم قتل.

منافة التلاميذ حيث خطفوا
منافة التلاميذ حيث خطفوا

ويظهر الأطفال منهكين في غابة في غياب ظروف النظافة والصحة.
وسجل جزء من الشريط بالإنجليزية ومن ثم بلغة هوسة، التي ينطق بها خصوصا في شمال نيجيريا. ومرر رجل آخر قال إنه أبو بكر الشكوي رسالة صوتية أكد فيها "هؤلاء رجالي وهؤلاء هم أولادكم".

مقاتلون من بوكو حرام
مقاتلون من بوكو حرام

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن العملية جاءت بإيعاز من بوكو حرام، التي جنّدت ثلاث عصابات محلية لخطف التلاميذ.

وأفاد فتيان تمكنوا من الفرار بأن الرهائن وزعوا على مجموعات عدة مساء اليوم الذي خطفوا فيه.

ويقف أبو بكر الشكوي وراء خطف 276 تلميذة في شيبوك العام 2014 ما أثار موجة تنديد عالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فرنسا تقر إجراء أبحاث تكنولوجية لإعداد جنود بشر خارقين فرنسا تقر إجراء أبحاث تكنولوجية لإعداد جنود بشر خارقين
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد