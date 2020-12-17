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قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

إيمانويل ماكرون
فيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئيس الفرنسي يلغي كل زياراته الى الخارج بما في ذلك زيارته للبنان

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دبي - العربية.نت

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اثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيخضع للعزل لمدة 7 أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع رئيس الجمهورية "للعزل لمدة 7 أيام" لكنه "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون لا يزال يدير البلاد وأن كل اجتماعاته ستعقد عبر رابط فيديو".

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وأضافت أنه "ألغي كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان".

وتابعت الرئاسة الفرنسية: "من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكوفيد-19".

وأوضح مكتب ماكرون أنه "يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر".

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن رئيس الوزراء كاستيكس سيعزل نفسه أيضا.

وحضر ماكرون قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، والتقى الأربعاء رئيس وزراء البرتغال. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين البرتغاليين.

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