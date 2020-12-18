انفجرت دراجة نارية مفخخة في شرق أفغانستان الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا كانوا متجمعين في إطار مناسبة دينية، على ما أفاد مسؤولون.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة وحيد الله جمعة زاده "وقع الانفجار خلال تجمع في منطقة غيلان" في الولاية، مضيفا أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح. وأكد أن بين الجرحى أطفالا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية متوقفة قرب منزل في البلدة كانت تقام فيه المناسبة الدينية.

وتشهد غزنة مواجهات منتظمة بين حركة طالبان والقوات الأفغانية.

وقتل 30 عنصر أمن الشهر الماضي عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش قرب مدينة غزنة عاصمة الولاية.

وأتى الهجوم الأخير في حين تجري حركة طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام في الدوحة لوضع حد للحرب المستشرية في البلاد.

وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.