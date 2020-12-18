قرقاش: الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات بلا رؤية أو علاج
شدد على أن الربيع العربي كشف غول الأيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي
سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب واخفاقاته على أرض الواقع للشعوب.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 18, 2020
وسيكون حكم التاريخ عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية.
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إنه سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي، مشدداً على أن الأهم هو "تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب وإخفاقاته على أرض الواقع للشعوب".
وأشار إلى أن حكم التاريخ سيكون "عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية".
كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته وسرعان ما انكشف غول الآيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 18, 2020
وبانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية.
ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، غرّد قرقاش بالقول: "كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته، وسرعان ما انكشف غول الأيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي".
وأضاف أنه "بانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية.. ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع".
وفي المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 18, 2020
وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج.
والعبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها.
واختتم تغريداته بالقول: "وفي المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول. وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج".
وأضاف أن "العبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها".