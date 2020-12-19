  • مباشر
اللغة

السودان.. مظاهرات بذكرى الثورة ومطالبات باستكمال هياكل الدولة  

السودان
مظاهرات في السودان

السودان.. مظاهرات بذكرى الثورة ومطالبات باستكمال هياكل الدولة  

تحوّل الحراك إلى انتفاضة أدت في 11 نيسان/أبريل 2019 إلى إسقاط الجيش الرئيس عمر البشير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الذكرى الثانية للثورة السودانية، التي أطاحت بنظام عمر بشير تجمع السودانيون في مظاهرات تحمل الكثير من المطالب للمستقبل، وتحتفي بالإنجازات التي تحققت حتى اليوم.

خرج آلاف المتظاهرين معظمهم شباب، السبت في عدة مدن في السودان، في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير، احتجاجاً على عدم حصول أي تغيير في حياتهم اليومية.

وبعد أن أحرقوا إطارات متسببين بتصاعد أعمدة دخان سوداء في حيّ الصحافة الواقع في جنوب العاصمة الخرطوم، توجه متظاهرون نحو القصر الرئاسي هاتفين بشعارات من بينها "عدالة، عدالة" و"تسقط بس"، في وقت كان آخرون يحملون الأعلام السودانية وصور "شهداء" قُتلوا خلال تظاهرات 2019.

وقال هاني حسن، البالغ 23 عاماً "خرجنا إلى الشوارع اليوم مرة أخرى لأن الحكومة الانتقالية لم تحقق مطالبنا في العدالة والسلام والاقتصاد".

وكرر المتظاهرون هتافات الانتفاضة. وبلغ عدد المتظاهرين عدة آلاف في أنحاء البلاد، بحسب تقديرات صحافيين ومراسلين لوكالة فرانس برس.

وقالت ندى نصر الدين البالغة 21 عاماً "خرجنا اليوم لإرسال رسالة إلى الجيش والحكومة المدنية بأننا نمتلك سلاح الشوارع الذي سنستخدمه حتى تتحقق مطالبنا".

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن في البلاد بعد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في خضمّ أزمة اقتصادية. وسرعان ما تحوّل الحراك إلى انتفاضة أدت في 11 نيسان/أبريل 2019 إلى إسقاط الجيش الرئيس عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً من الحكم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم
معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا! معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا!

الأكثر قراءة

حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله
مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه
تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
كيف أوقعت كيف أوقعت "سنونوة" مخابرات إيران بناشط أهوازي في تركيا؟
سلالة كورونا الغامضة تدفع جونسون لإغلاق شرق وجنوب لندن سلالة كورونا الغامضة تدفع جونسون لإغلاق شرق وجنوب لندن
أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني

قبل أن تذهب

طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا
طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا

اكتشف المزيد